Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
 - Güncelleme:

- Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Sinop'ta aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

SİNOP - Sinop'ta aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar yağışın dinmesini yakınlardaki duraklar ve balkon altlarında bekledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte güneş yerini gri-siyah bulutlara bıraktı. Gün içinde aralıklı şekilde yağan yağmurda kimileri şemsiyeyle çıkarak hazır bekledi, kimi hırka veya poşeti kafasına geçirerek koştu. Sokakta hazırlıksız yakalananlar ise balkon altları, dükkan girişleri, pazaryeri ya da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Sinop'un merkezi ve kuzey kesimindeki ilçeleri Türkeli, Ayancık, Gerze, Erfelek ve Dikmen ile Samsun'un batı kesiminde kalan ilçeleri Yakakent, Alaçam, Bafra ve Ondokuzmayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşlardan meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title