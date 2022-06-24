600 güreşçi er meydanın mücadele edecek

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından organize edilen ve 600 güreşçinin mücadele edeceği 'Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri' Şemikler Spor Tesisi'nde başlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ata sporumuz olan güreş müsabakalarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi, ata sporu olan güreşe destek olmak ve sporseverlere heyecan dolu mücadeleleri seyretmek amacıyla ikinci kez düzenlediği Merkezefendi Yağlı Güreşleri, 26 Haziran Pazar günü başlıyor. Şemikler Spor Tesisi'nde saat 11.00'de başlayacak olan müsabakalar, 13 kategoride gün boyu devam edecek. 30'u başpehlivan olmak üzere müsabakalarda toplamda 600 pehlivan mücadele edecek.

Servis noktaları belirlendi

Güreş severlerin müsabaka alanına ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından altı noktadan ücretsiz servis kaldırılacak. Servisler saat 09.00'da başlayıp her saat başı Kampüs, Forum Çamlık, Adliye, Hilal Cami, Garaj ve Çatal Çeşme noktalarından 'Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Şemikler Spor Tesisi'ne hareket edecek.

"Ata sporumuza önem veriyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gün boyu devam edecek olan müsabakaların spor severlere heyecan dolu anlar yaşatacağını belirtti. Başkan Doğan, "Ata sporumuz olan güreşi geleceğe aktarmak amacıyla ikinci kez ilçemizde yağlı güreşi düzenliyoruz. Spor bizi birbirimize kenetleyen, birlik beraberliğimizi güçlendiren bir faaliyet. Tüm sporsever hemşehrilerimizi bu büyük heyecanı yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel