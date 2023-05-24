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Yağışlı havaya rağmen denize girdiler

Yağışlı havaya rağmen denize girdiler

Yerel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde serin ve yağışlı havaya aldırış etmeyen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde serin ve yağışlı havaya aldırış etmeyen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bodrum'da da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağış yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini engellemedi. Sahillerde turistler denizin keyfini çıkarırken, bazı turistlerin serin havaya aldırış etmeden saatlerce şezlonga uzandığı görüldü. Bodrum'da sağanak yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Bodrum Muğla Yerel Haberler

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