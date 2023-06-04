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Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Yerel Haberler

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.

Ahmet Ağa Meydanı'nda çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakam Enes Burak Koca; üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınyayla Burak Koca Hisarcık Sivas Yerel Haberler

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