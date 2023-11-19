- Yağışın etkili olduğu Mersin'de ekipler gece boyunca çalıştı Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de ekipler sabaha kadar olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

- Yağışın etkili olduğu Mersin'de ekipler gece boyunca çalıştı

MERSİN - Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de ekipler sabaha kadar olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Mersin'de sağanak yağış özellikle gece saatlerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla merkezdeki bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü yağmur suyu timleri de AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodlu uyarısı üzerine tüm ilçelerde etkili olan şiddetli yağışlara karşı teyakkuza geçerek, aralıksız çalıştı. Uyarıyla birlikte aldığı önlemleri sıklaştıran MESKİ ekipleri, kuvvetli yağış esnasında sahada yerini alarak, meydana gelen sorunlara hızlıca müdahale etti. Çalışmalar çerçevesinde göle dönen yollar iş makineleriyle açıldı, tıkanan menfezler temizlendi.

"Bütün ekiplerimizle organize olduk"

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Meteoroloji ve AFAD'ın yaptığı uyarılar doğrultusunda kısa sürede organize olduklarını belirterek; "Yağış saat 17.00 itibariyle yavaş seyirde başlayarak, 21.00 sularında çok şiddetli duruma geçti. Biz zaten bu uyarılar doğrultusunda bütün ekiplerimizle organize olmuştuk. 215 kişilik ekibimizle, Mersin genelinde sıkıntı oluşturan yerlere müdahale ettik" dedi.