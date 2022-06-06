Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye E-ticaret ilgisi - Haberler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret giderek hacmini artırıyor. Pandemiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarını değiştiren insanlar nedeniyle e-ticarette adeta patlama yaşanıyor. E-ticaret alanında yerli yatırımcılar sektörün çok hızlı geliştiğini bu nedenle yabancı yatırımcıları da Türkiye e-ticaret pazarına yatırım yapmaya beklediklerini dile getiriyorlar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet üzerinden yapılan alışveriş pazarı neredeyse katlanarak büyüyor. Elektronik ticaret alanında sektör sürekli büyürken sektörün temsilcileri yabancı yatırımcıları da Türkiye'de beklediklerini dile getiriyorlar. Türkiye'de olan fırsatları tüm dünyaya anlatmak istediğini belirten Yafa Brand ortaklarından Muhammed Latif Saraf, " Türkiye pazarının avantajlarını tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Özellikle Arap dünyasındaki yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

E -ticaret sektörünün yeni bir sektör olmaktan çıktığını adeta emeklemeyi bırakıp koşmaya başladığını söyleyen Saraf, "Sektörün başlangıç zamanlarında bir çok yatırımcının hata yaptığını ve doğru hamleler yapmadıklarına şahit olduk. Hem doğru strateji belirlemek isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz, hem de yabancı yatırımcılara Türkiye pazarını tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel