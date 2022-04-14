Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçeyi Samsun'da öğreniyor

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan Türkçe kursu ile eğitmenler; Afgan, Irak, İran ve Suriye uyruklu vatandaşlara Türkçe konuşmayı öğretiyor. Ayrıca verilen Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi ile yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata kolay adapte olması amaçlanıyor.

Irak, Afganistan, Mısır, Tayland, Suriye gibi dünyanın farklı ülkelerinden Samsun'a yerleşmiş yabancı uyruklu vatandaşlar aylar süren eğitimle ile Türkçe konuşmayı öğreniyor. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ocak ayında açılan kursta yüzlerce yabancı uyruklu vatandaş ana dili gibi Türkçe konuşmayı öğrendi. Yaş gözetmeksizin herkesin katılabildiği kurslar ücretsiz olarak veriliyor. Bir yandan Türkçe eğitimi görev yabancı uyruklu vatandaşlar bir yandan ise sosyal hayata uyum için eğitim alıyor. Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, sağlık sisteminden yararlanma, kira sözleşmesi, acil numaralar gibi faydalı bilgiler yabancılara anlatılıyor.

"Türkçeyi öğrendiler, insanlarla iletişimleri çok güzel"

Kurslar hakkında bilgi veren Eğitmen Aylin Selçik, "İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde Türkçe dersleri veriyoruz. Başka bir salonda da sosyal uyum eğitimi projemiz var. Yabancı öğrencilere yönelik eğitimimiz ocak ayında başladı. 3 aylık eğitimden sonra A2 seviyesine geçiyoruz. Talep çok fazla ve Türkçeyi güzel öğreniyorlar. Kurumuzda çok fazla yabancılar için Türkçe eğitimi veren öğreticilerimiz var. Birçok farklı ülkelerden yabancı öğrencilerimiz var. Afganistan, Suriye, Irak ve İranlı öğrencilerimiz var. Hepsine Türkçe eğitimi veriyoruz. Temelden başlayarak A1, A2, B1 şeklinde derslerimiz devam ediyor. Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrendiler. İnsanlarla artık iletişimleri çok güzel. Sosyal uyum içerisinde orada yabancıların Türklerle nasıl uyum içinde yaşamaları gerektiğini anlatıyoruz. Aslında onların sağlık hizmetinden, eğitim hizmetinden nasıl faydalanabileceklerini anlatıyoruz. Bu faydalı bilgileri onlara verdiğimiz zaman dışarıda çok rahat yaşayabiliyorlar. Öğrenciden çok öğreticinin bu bilgilere inanması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde aktarabilsin" dedi.

"Halk Eğitim bize çok yardımcı oldu"

2 ayda Türkçe öğrendiğini söyleyen Iraklı Hayat Almidawi, "Ben burada İlkadım Halk Eğitim Merkezinde Türkçe öğrendim. Şu anda ben B1 kursundayım. Zorlandığım çok fazla harf var. A, E, I, Ü gibi harfleri söylerken zorlanıyoruz. Ders çalışmamız gerekiyor. Halk eğitim bize çok yardımcı oldu. Dersler çok güzel geçiyor. Benim Türkçe öğrenmen 2 ayımı aldı. Bizler çok memnun kaldık" diye konuştu.

Afgan Zıba Nebatı ise "Kurslar çok güzel. Ben yeni başladım. Çok yardımcı oldular. Harfleri çok bilmiyorum. Bu yüzden çok zorlanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel