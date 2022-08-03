Yabancı uyruklu turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi Antalya'da jandarma ekiplerince yabancı uyruklu turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi verildi. Antalya'da jandarma ekiplerince yabancı uyruklu turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, "Turistlere Trafik Eğitimi" projesi çerçevesinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi. Safari turları düzenleyen işletmelere giderek buradaki turistlere Türkiye'de uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitimler verildi. Yabancı dil bilen jandarma tarafından Almanya, İngiltere, Rusya ve diğer ülke uyruklu yaklaşık 300 turiste trafik farkındalık eğitimleri verilerek kendi dillerinde hazırlanan broşürler dağıtıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Hisarcık Antalya Yerel Haberler

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