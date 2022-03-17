Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

ANTALYA - Antalya'da çok para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları ikna ederek fuhuşa yönlendiren kadın jandarma tarafından yakalandı.

Alanya ilçesinde Özbekistan uyruklu D.O'nun yine yabancı uyruklu kadınları çok para kazanmak vaadiyle himayesine alarak fuhuşa yönlendirdiği belirlendi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mahmutlar Jandarma Komtanlığına bağlı devriye ekiplerince O.D'nin adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanma aparatı ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. O.D. tarafından mağdur edilen Kırgızistan uyruklu C.I, ve Özbekistan uyruklu O.K, kurtarıldı.