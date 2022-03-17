Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Yerel
 - Güncelleme:

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı Antalya'da çok para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları ikna ederek fuhuşa yönlendiren kadın jandarma tarafından yakalandı.

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

ANTALYA - Antalya'da çok para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları ikna ederek fuhuşa yönlendiren kadın jandarma tarafından yakalandı.

Alanya ilçesinde Özbekistan uyruklu D.O'nun yine yabancı uyruklu kadınları çok para kazanmak vaadiyle himayesine alarak fuhuşa yönlendirdiği belirlendi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mahmutlar Jandarma Komtanlığına bağlı devriye ekiplerince O.D'nin adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanma aparatı ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. O.D. tarafından mağdur edilen Kırgızistan uyruklu C.I, ve Özbekistan uyruklu O.K, kurtarıldı.

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

Para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları fuhuşa yönlendiren kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title