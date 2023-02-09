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Yabancı uyruklu kadın 57 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Yabancı uyruklu kadın 57 saat sonra kurtarıldı

Karabük Belediyesi İtfaiyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yabancı uyruklu bir kadını enkaz altından 57 saat sonra kurtardı.

Karabük Belediyesi İtfaiyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yabancı uyruklu bir kadını enkaz altından 57 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Sütçü İmam Mahallesi'nde 47 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadını depremden 57 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkardı. Enkaz altındaki kadınla konuşan Karabük Belediyesi İtfaiye eri, Karabük'ten geldiğini ve korkmaması gerektiğini belirterek, kendisini kurtaracaklarını söyledi. Daha sonra yapılan çalışmayla kadın enkazdan çıkarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karabük Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Yerel Haberler

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