Yabancı gelinler bu kursta Türkçe öğreniyor

Evlilik yaparak Kocaeli'ye yerleşen yabancı gelinler, Türkçe'yi KO-MEK'te öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yabancılara Türkçe dersleri vermeye devam ediyor. KO-MEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı gelinlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Ukraynalı, Rus, Cezayirli, Ekvatorlu, Filipinli, Suriyeli, Azerbaycanlı, Özbekistanlı ve Kazakistanlı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KO-MEK'te eğitim almaya başladı. KO-MEK şimdiye kadar 3556 yabancı kursiyere ücretsiz şekilde Türkçe dersi vererek, Kocaeli'ye adapte olmalarını sağladı.

"İyi ki KO-MEK'i tanımışım"

KO-MEK'te eğitim almanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Cezayirli Nesibe Önlen, "7 yıldır İzmit'te yaşıyorum. İlk geldiğimde Türkçe hiç bilmiyordum ama KO-MEK sayesinde artık sokakta tanıştığım kişiler 'Sen bizden daha iyi konuşuyorsun' diyorlar. Burada her şey çok güzel, iyi ki KO-MEK'i tanımışım" dedi.

Bir diğer kursiyer Ukraynalı Marina Bilgin ise "Türkçe öğrenmek için KO-MEK'i tercih ettim. Buraya evlenerek geldim. KO-MEK çok kaliteli bir kurs buraya alışmamda ve dil öğrenmem de bana destek oldu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel