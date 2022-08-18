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Yaban hayatına devlet şefkati

Yaban hayatına devlet şefkati

Yerel Haberler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliği ekipleri tarafından kırsalda yaşayan yaban hayvanları için seferber olundu.

Ekipler, kırsal bölgelere su tekneleri yerleştirerek, sıcak havada bunalan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Hayvanlar için yapılan çalışmalar sonrasında ekipler, kırsal alanda bulunan foto kapanlarda da incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanları için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman su Yerel Haberler

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