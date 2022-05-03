"Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı" başlıklı, Tunceli mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz.
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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"Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı" başlıklı, Tunceli mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.
TUNCELİ (İHA) - "Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı" başlıklı, Tunceli mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Yerel