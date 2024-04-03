Üye Girişi
Haberler

World Central Kitchen'ın kurucusu İsrail'in yardım çalışanlarını hedef aldığını söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

World Central Kitchen'ın (WCK) kurucusu Jose Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını "sistematik olarak, araba araba" hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından WCK) kurucusu Jose Andres, açıklamalarda bulundu. Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını "sistematik olarak, araba araba" hedef aldığını ifade ederek, WCK'nın İsrail ordusuyla açık bir iletişim içinde olduğunu ve yardım çalışanlarının hareketlerini bildiğini söyledi. Andres, "Bu sadece bombayı yanlış yere attığımız bir kötü şans durumu değildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, ile koordinasyon içinde olmasak bile, hiçbir demokratik ülke ve hiçbir ordu sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alamaz" dedi.

Andres, "ABD, Başbakan Netanyahu'ya bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini söylemek için daha fazlasını yapmalı" ifadelerini kullandı.

Andres, kuruluşunun Gazze'deki güvenlik durumunu incelemeye devam ettiğini ve yardım teslimatlarına yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi.

İsrail üç aracı farklı noktalarda hedef aldı

İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı. Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu 7 insani yardım görevlisi hayatını kaybetmişti. İlk aracın vurulduğu yerden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki ikinci aracın hedef alındığı, üçüncü aracın ise ikinci araçtan yaklaşık 1.6 kilometre uzaklıkta vurulduğu öğrenilmişti.

WCK tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren görevlilerin 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

İnsta ne zaman düzelir, İnstagram düzeldi mi? WP ne zaman düzelir, Whatsap düzeldi mi? Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüyada erkek/kız bebek ne anlama gelir?' Rüyada silah görmek ne anlama gelir? Rüyada silah sesi duymak, rüyada silah sıkmak, rüyada silah kullanmak nedir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 3-4 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 10 Kasım hangi burç? 10 Kasım doğanların burcu nedir? 10 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 10 Kasım hangi burca ait? 9 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 9 Kasım olanların burcu ne? 9 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 9 Kasım hangi burca aittir? 8 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 8 Kasım olanların burcu ne? 8 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 8 Kasım hangi burca aittir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Çarşamba 2024? Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Adana Demirspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor kim kazandı? 3 Nisan Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 7 Kasım hangi burç? Doğum günü 7 Kasım olanların burcu ne? 7 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 7 Kasım hangi burca aittir? 6 Kasım hangi burç? Doğum günü 6 Kasım olanların burcu ne? 6 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 6 Kasım hangi burca aittir? 5 Kasım hangi burç? Doğum günü 5 Kasım olanların burcu ne? 5 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 5 Kasım hangi burca aittir? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Nisan İnstagram sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title