Washington'da Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'de yaşayan farklı milletlerden yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Müslüman Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington, Virginia ve Marylanda'da yaşayan farklı milletlerden yüzlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) bir araya geldi. ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan merkezde bayram namazı için birlikte saf tutan Müslümanlar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazı için Amerika Diyanet Merkezine gelen Cavit Öztürk bu günün tüm Müslümanlar için önemli olduğunu söyleyerek, "Burası çok güzel. Ortam çok iyi. Çok seviyoruz burayı. Daha önce de defalarca geldik buraya. Tabii Türkiye'nin o havası yok maalesef. Yani, Türkiye'de ayrı bir ortam var. İnsanlar daha büyük bayram havasına bürünmüş vaziyette. Ama burasıda en azından bizim o ihtiyacımız olan ortamı oluşturmuş" dedi.

Hamiyet Öztürk ise yıllardır ABD'de yaşasa da ilk kez bayram namazı için Amerika Diyanet Merkezine geldiğini söyleyerek, "Çok güzel yapılmış. Harika. İnsanlar güzel, camimiz, çok güzel her şey. Çok sevdim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON