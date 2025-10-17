Haberler

Washington'da Aktivistler, Gazze Ablukasına Son Verilmesi İçin Gösteri Düzenledi

Washington'da Aktivistler, Gazze Ablukasına Son Verilmesi İçin Gösteri Düzenledi
ABD'nin başkenti Washington'da toplanan bir grup aktivist, İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasına son verilmesi çağrısında bulunmak üzere İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. "The Sea to DC" başlığıyla düzenlenen dayanışma gösterisinde, kısa süre önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Global Sumud filosunda yer alan Flotilla üyeleri de söz aldı. Aktivistler, Gazze'de yaşanan insani dramın son bulması gerektiğini vurgularken, ablukayı "uluslararası hukuka aykırı bir kuşatma" olarak nitelendirdi. Filo üyelerinden birçoğunun ilk kez kamuoyuna konuştuğu etkinlikte, tanık oldukları olayları paylaştılar. Filo üyesi aktivistler, "Gazze halkının direnişine ve onurlu mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

"Denizden DC'ye, Filistin Özgür Olana Kadar" çağrısı

Etkinlik öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "Denizden DC'ye, Filistin özgür olana kadar" sloganı öne çıktı. Paylaşımlarda "Apartheid İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak onların yalanlarıyla yüzleşmek ve adalet için sesimizi yükseltmek üzere, direniş, gerçek ve dayanışmanın hakim olduğu güçlü bir akşama katılın" çağrısı yapıldı. Etkinlikte, "Denizden DC'ye, Filistin özgür olana kadar" sloganı ön plana çıktı.

Dayanışma ve direniş mesajı

Göstericiler, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıdı ve "Özgür Filistin", "Ablukayı Sonlandırın", "Gazze'ye Adalet" sloganları attı. Konuşmacılar için konulan sahne önünde, İsrail'in attığı bombalar ve soykırımda hayatını kaybeden siviller tasvir edildi. Aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırı politikalarının derhal sona erdirilmesini istedi. Organizatörler, "The Sea to DC" etkinliğinin yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin ABD'nin farklı kentlerinde de düzenleneceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
