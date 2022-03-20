Washington'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı - Haberler

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Washington'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Washington'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Washington'da düzenlenen törende, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı ve şehitler anıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Washington'da düzenlenen törende, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı ve şehitler anıldı.

ABD'nin başkenti Washinghton'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyali'nin yanı sıra büyükelçilikte görev yapan ateşeler, diğer yetkililer ve ABD'de yaşayan Türkler de katıldı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Washington, Çanakkale, Mart, Yerel, Haberler

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