Wagner Başkanı Prigojin'den Ukrayna'ya şaşırtan teklif

ABD medyasının iddiasına göre, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus birliklerinin yerlerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti.

ABD medyasının iddiasına göre, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus birliklerinin yerlerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti.

ABD'de Washington Post Gazetesi, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Ukrayna'ya bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Washington Post'un haberine göre, Prigojin Ocak ayında Ukrayna'nın askerlerini Bakhmut bölgesinden çekmesi karşılığında Rus kuvvetlerinin mevzilerinin bilgilerini satmayı teklif ettiği ve bu teklifini Ukrayna İstihbarat Servisiyle olan bağlantıları aracılığıyla yaptığı bildirildi. Haberde, Ukrayna'nın teklifi reddettiği bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın olduğu bilinen Prigojin, Bakhmut Bölgesi'ndeki Wagner askerlerinin gerekli mühimmatları almadan bölgeden çekileceklerini söyleyerek tehdit etmişti. Wagner lideri, geçen hafta yayınladığı sesli mesajda kendisinin ve askerlerinin bölgeyi terk etmeleri halinde hain olarak kabul edileceklerini söylemişti. - MOSKOVA