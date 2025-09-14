Haberler

Vuelta a Espana Final Etabı, Protestolar Nedeniyle İptal Edildi

Vuelta a Espana Final Etabı, Protestolar Nedeniyle İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana bisiklet yarışının final etabı, İsrail takımına yönelik protestolar nedeniyle iptal edildi. Protestocular, parkuru işgal ederek yarışı durdurdu. Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard, yarışın galibi ilan edildi.

İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana (İspanya Bisiklet Turu) bisiklet yarışının bugün yapılması planlanan final etabı, İsrail takımına yönelik protesto nedeniyle iptal edildi.

İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana (İspanya Bisiklet Turu) bisiklet yarışına İsrail karşıtı protesto engel oldu. İsrailli takım Israel-Premier Tech'in yarışa katılmasına tepki gösteren protestocular, bisikletçilerin defalarca geçmesi gereken parkurun birçok noktasında bariyerleri devirerek, yolu işgal etti. Ellerinde Filistin bayrakları ile "Geçmeyecekler" sloganları atan protestoculara polis müdahale etti. Çıkan olayların ardından bisiklet yarışının bugün başkent Madrid'de yapılması planlanan final etabı iptal edildi. Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard yarışın galibi ilan edildi.

Bu yılki yarışın diğer etaplarında da İsrailli takıma karşı çeşitli protestolar yapışmış ve bu protestolar bazı etapların kısaltılmasına neden olmuştu. Protestolar nedeniyle bazı bisikletçiler kaza yapmıştı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

Maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

5 ülkeden "İsrail varsa biz yokuz" resti: Azerbaycan ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.