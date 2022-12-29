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Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi

Yerel Haberler

Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi

Elazığ'da ayağında ve yüzünde yanıklar bulunan sıpa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

Elazığ'da ayağında ve yüzünde yanıklar bulunan sıpa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi'nde boş bir arazide yaralı bir sıpa gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sıpanın birçok yerinde yanıklar olduğunu gördü. Bunun üzerine sıpa, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada tedavisi yapılan sıpanın vücudundaki yanıklar tedavi edildi. Sağlığına kavuşan sıpanın belediye ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Said Durmuş, "Sıpa, Elazığ Belediyesi tarafından bize getirildi. Ayağında ve yüz kısmında yanıklar vardı. 15 gündür bizde tedavisi yapıldı. Şu anda çok küçük iz kaldı. Artık taburcu edeceğiz. Durumu gayet iyi. Gönül rahatlığı ile belediyeye teslim edebiliriz. Muhtemelen aldığı yere götürülecek, sahibi varsa teslim edilecek ya da belediye bunun bakımını üstelenecektir. Biz tedavisini yaptık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fırat Üniversitesi Yazıkonak Elazığ Yerel Haberler

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