Voleybolcular öğrencilerle buluştu

Düzce Spor Akademisi voleybol takımı sporcuları 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde 2. lig Erkekler Voleybol liginde Düzce'yi temsil eden Düzce Spor Akademisi Voleybol takımı sporcuları panele katıldı. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE