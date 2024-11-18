Voleybol Müsabakasında Sürpriz Evlilik Teklifi
Karabük'te gerçekleşen voleybol müsabakasında Bolu Voleybol'un smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten aldığı sürpriz evlilik teklifi ile büyük mutluluk yaşadı.
Karabük'te voleybol müsabakası sonunda sürpriz evlilik teklifi alan kadın voleybolcu çifte mutluluk yaşadı.
Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Karabük Gençlik Spor sahasında Bolu Voleybol'u ağırladı.
Bolu temsilcisi müsabakayı 3-1 kazanmayı başarırken Bolu Voleybol'un başarılı smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten sürpriz evlilik teklifi aldı.
Büyük şaşkınlık yaşayan Demir, dizlerinin üzerine çöken Öztürk'ün evlilik teklifine "Evet" diyerek yüzüğü parmağına taktı.
O anlar ise kameralara yansıdı. - KARABÜK