Üye Girişi
Haberler

Voleybol Müsabakasında Sürpriz Evlilik Teklifi

Voleybol Müsabakasında Sürpriz Evlilik Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gerçekleşen voleybol müsabakasında Bolu Voleybol'un smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten aldığı sürpriz evlilik teklifi ile büyük mutluluk yaşadı.

Karabük'te voleybol müsabakası sonunda sürpriz evlilik teklifi alan kadın voleybolcu çifte mutluluk yaşadı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Karabük Gençlik Spor sahasında Bolu Voleybol'u ağırladı.

Bolu temsilcisi müsabakayı 3-1 kazanmayı başarırken Bolu Voleybol'un başarılı smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten sürpriz evlilik teklifi aldı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Demir, dizlerinin üzerine çöken Öztürk'ün evlilik teklifine "Evet" diyerek yüzüğü parmağına taktı.

O anlar ise kameralara yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor

Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia

 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
Kiralık konutlarda 'yıllık kontrat' dönemi

İlanları gören inanamıyor! Kiralık konutta yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkına göre maaş hesaplama! MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve tutuklandı mı? Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı? 19 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı? 18 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? (UEFA Uluslar Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.