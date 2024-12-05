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Vodafone, Gönüllüleri Programı'nı Yenileyerek Yeni Döneme Geçti

Vodafone, Gönüllüleri Programı'nı Yenileyerek Yeni Döneme Geçti
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Vodafone, 15 yıldır başarıyla sürdürdüğü Gönüllüleri Programı'nı 'İyiliğin Yanında Duruyoruz' temasıyla yenileyerek yeni bir döneme girdi. Çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerine katılımını artırmayı hedefleyen program, çeşitli odak alanlarında gönüllülük faaliyetleri sunacak.

Çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerini destekleyen Vodafone, 15 yıldır başarıyla sürdürdüğü Vodafone Gönüllüleri Programı'nı yeniledi. Yeni program kapsamında farklı odak alanlarında gönüllülük faaliyetleri yapılacak.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. Türkiye'de gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeyi hedefleyen operatör, bu doğrultuda 15 yıl önce hayata geçirdiği Vodafone Gönüllüleri Programı'nı yeniledi. "İyiliğin Yanında Duruyoruz" temasıyla yenilenen program kapsamında farklı odak alanlarında gönüllülük faaliyetleri yapılacak.

Operatör, yeni gönüllü programını şirketin genel merkezinde düzenlenen Vodafone Gönüllülük Günü ile duyurdu. Bu özel güne katılan 19 sivil toplum kuruluşu Vodafone Gönüllüleri ile olası ortak projeler için buluştu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Bugün, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası bir çalışan gönüllülüğü programına sahip. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal gönüllülük, şirketlerin bir parçası haline geliyor. Şirket olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile de çalışma arkadaşlarımız arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Gönüllüler ile beraber projelerimizin oluşturduğu sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer oluşturuyoruz. Şimdi, bu programımızın kapsamını ve faaliyet alanını genişleterek yeni bir döneme giriyoruz. Yeni programla, çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz gönüllülük seçeneklerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz."

İletişim odaklı yeni dönem stratejisi

Yenilenen Vodafone Gönüllülük Programı kapsamında, gönüllülük anlayışı farklı odak alanlarına genişletilerek güçlendirilecek. Gönüllüler arasında sıkı bir topluluk hissi oluşturacak ve "Biz Vodafone Gönüllüsüyüz" anlayışına dayalı bir aidiyet hissi oluşturacak etkinlikler düzenlenecek. Düzenli toplantılar, online oturumlar ve fiziksel ve dijital araçlar aracılığıyla gönüllüler arasında sürekli bir iletişim ve etkileşim oluşturulacak.

Vodafone Gönüllülük Günü'nde renkli etkinlikler

Operatörün yenilenen gönüllülük programının tanıtımı amacıyla düzenlenen Vodafone Gönüllülük Günü birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Gönüllülük Buluşma Günü'nde Vodafone Gönüllüleri'nin isimlerinin yazıldığı bir Yıldızlar Geçidi de oluşturuldu. Ayrıca, Kendini Savunma, Çocuklarla İletişim, Travmalı Kişilerle İletişim, Kedi ve Kuş Evi Yapımı gibi farklı alanlarda atölyeler düzenlendi.

Yılda 2 gün gönüllü çalışma izni

Operatörde tüm çalışanlar Vodafone Gönüllüleri Programı'na katılabiliyor. Halihazırda Gönüllülerin sayısı 800'e ulaştı. Bunun yanı sıra şirkette yaklaşık 180 kişilik Gönüllü Takımı da bulunuyor. Operatör, yılda 8-10 aktivite ile gönüllülerinin yüzde 55'ine ulaşmayı hedefliyor. Bu aktivitelere ek olarak, yılda 2 kez düzenlenen gönüllü buluşmaları ile iletişim canlı tutuluyor. Operatör çalışanlarının gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda 2 gün gönüllü çalışma izni sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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