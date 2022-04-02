Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 4-16 Nisan tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 4-16 Nisan tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunulacak. 24 saat açık olacak merkezden ve sunulan hizmetlerden, üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı, gençlik, 29 Ekim, Nisan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title