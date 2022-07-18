Viranşehirli kadınlar aldıkları eğitimlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Haberler

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Viranşehirli kadınlar aldıkları eğitimlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Viranşehirli kadınlar aldıkları eğitimlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Viranşehir Kadın Destek Merkezinde her yaştan vatandaşların katıldığı kurslarda kadınlar okuma-yazma, Kuran-ı Kerim ve dikiş kursuna katılırken çocuklar ise kreşlerde eğitici etkinliklerle vakit geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Viranşehir Kadın Destek Merkezinde her yaştan vatandaşların katıldığı kurslarda kadınlar okuma-yazma, Kuran-ı Kerim ve dikiş kursuna katılırken çocuklar ise kreşlerde eğitici etkinliklerle vakit geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Kadın Destek Merkezinde açılan kurslara kadınlar kadar çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar el işi becerilerini geliştirirken yanlarında getirdikleri çocukları ise kreşlerde eğitim alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların hizmetine sunulan Viranşehir Kadın Destek Merkezi farklı branşlardaki eğitim ve kurslarla kadınları geleceğe hazırlarken diğer yandan aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kadınlar için her detayın düşünüldüğü merkezlerde dikiş, nakış, halı-kilim dokuma, bilgisayar, el sanatları, keçe, kuaför, okuma-yazma, kreş, Kuran-I Kerim, filografi, telkari, minyatür, kabak işlemeciliği, amigurimi, dekoratif el sanatları, teraryum, deri işleme, keçe aksesuarları, taş bebek, tezhip, tel kırma, çini işlemeciliği, mozaik, sedef kakma, İngilizce, Arapça, çocuklar için kuran-ı kerim, trikotaj, yağlı boya, moda tasarımı, iğne oyası ve kitre bebek gibi birçok dalda eğitim ve kurs veriliyor.

Viranşehir Kadın Destek Merkezine gelen kadınlar bir yandan dikiş nakış yaparak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını, Kuran-ı Kerim öğrendiklerini çocuklarının ise kreşte eğitim aldıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim Viranşehir Şanlıurfa Yerel Haberler

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