Virajı alamayan motosiklet devrildi: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Değirmenci Mahallesi Kuğulu Park girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sudenaz K. idaresindeki 42 AYY 131 plakalı motosiklet park girişinde virajı alamayarak devrildi. Kazada motorsiklet sürücüsü Sudenaz K. ile motosikletin arka kısmında bulunan B.I. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.