Vezirköprü Motosiklet Festivali düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen festival ile motosiklet tutkunları bir araya geldi.

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübü (VEMOK) tarafından Vezirköprü Motosiklet Festivali motosiklet severleri bir araya getirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda kurulan kamp alanında katılımcılar çeşitli oyun ve konserlerle eğlendiler.

VEMOK Başkanı Emre Atıcı, "Birçok ilden motosiklet kulübü üyeleri ve motosiklet severler burada bir araya geldi. Festival kapsamında düzenlenen oyunlar ve konserlerle tüm katılımcılara eğlenceli bir festival yaşatıyoruz. Farklı şehirlerden gelen motor severler birbirleriyle kaynaşma imkanı buluyor. Hem Samsun'un, hem de Vezirköprü'nün tanıtımı için önemli bir etkinlik. İkincisini düzenlediğimiz festivali kulüp olarak önümüzdeki yıllarda da daha iddialı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN