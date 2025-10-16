Vezirköprü'de Yeni Kooperatif Yönetimi Belirlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde S.S. Vezirköprülüler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi, ilk olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi ve yeni yönetim kurulu belirlendi.
Divan başkanlığını Serdar Ersoy, yazmanlığını ise Ahmet Duran'ın yaptığı toplantıda gündemdeki 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı sonunda yapılan seçimle kooperatifin yönetim kurulu oluşturuldu. Özcan Bolat başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Samet Cevher, Bilal Zengin, Vedat Uzman ve Ercan Ömür. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel