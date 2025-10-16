Vezirköprü'de Yeni Kooperatif Yönetimi Belirlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan S.S. Vezirköprülüler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi, ilk olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Serdar Ersoy, yazmanlığını ise Ahmet Duran'ın yaptığı toplantıda gündemdeki 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda yapılan seçimle kooperatifin yönetim kurulu oluşturuldu. Özcan Bolat başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Samet Cevher, Bilal Zengin, Vedat Uzman ve Ercan Ömür. - SAMSUN