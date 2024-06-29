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Şehit Piyade Çavuş Şuayip Şilepe için mevlit okutuldu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2017 yılında PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlid-i Şerif programına Vezirköprü Kaymakamı, Jandarma Komutan Vekili, Baro Temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şehit Piyade Çavuş Şuayip Şilepe için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Çersiyen Karabük Mahallesi Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2017 yılında şehit düşen Vezirköprülü Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazından önce başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra mevlit programına katılanlara şehit babası Nevres Şilepe, konuklara ikramda bulundu. Mevlit programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Üst.teğmen Mustafa Çavuş, Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, Vezirköprü Adliyesi İdari İşleri Müdürü Gökhan Badan, Mahalle Muhtarı Sezgin Mutlu, şehidin komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından şehidin babası Nevres Şilepe'ye, kardeşleri Recep, Şeref ve Ramazan Şilepe'ye yakın ilgi göstererek bir süre sohbet eden Kaymakam Özgür Kaya, şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vezirköprü Piyade Samsun Terör Yerel Haberler

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