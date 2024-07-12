Vezirköprü Gençlik Merkezi'nden 15 Temmuz etkinlikleri

Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Vezirköprü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde öğrenim gören kursiyer öğrencilerinin katıldığı oryantiring yarışması düzenledi. Yarışmada alan içerisine gizlenmiş günün anlam ve önemini içeren "Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır" kelimelerini bir araya getirerek yarışmayı bitiren öğrenciler aynı zamanda toplumsal anlamlı bir mesaj verdiler. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor İçe Müdürü Mehmet Uyar ve Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin tarafından ödülleri verildi.

Yarışmanın ardından Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü temalı resim sergisi gezildi. Öğrencilerin o güne dair duygu ve düşüncelerini yansıttıkları resimler ilgi uyandırdı. - SAMSUN