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Vezirköprü Gençlik Merkezi'nden 15 Temmuz etkinlikleri

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Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürlüğü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla oryantiring yarışması düzenledi. Yarışmada öğrenciler, toplumsal anlamlı bir mesaj vererek başarılı oldu. Ayrıca, Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz temalı resim sergisi de ilgi çekti.

Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Vezirköprü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde öğrenim gören kursiyer öğrencilerinin katıldığı oryantiring yarışması düzenledi. Yarışmada alan içerisine gizlenmiş günün anlam ve önemini içeren "Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır" kelimelerini bir araya getirerek yarışmayı bitiren öğrenciler aynı zamanda toplumsal anlamlı bir mesaj verdiler. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor İçe Müdürü Mehmet Uyar ve Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin tarafından ödülleri verildi.

Yarışmanın ardından Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü temalı resim sergisi gezildi. Öğrencilerin o güne dair duygu ve düşüncelerini yansıttıkları resimler ilgi uyandırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vezirköprü Demokrasi 15 Temmuz Gençlik Yerel Haberler

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