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Veysel Kocabaş güven tazeledi

Veysel Kocabaş güven tazeledi

Yerel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren, 28 No'lu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimi yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren, 28 No'lu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimi yapıldı. Kooperatif binasında iki aday yarıştı seçimde mevcut başkan Veysel Kocabaş 67 oy alarak seçimi kazandı.

28 No'lu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçiminde Veysel Kocabaş ve Veysel Çalış'ın listeleri yarıştı. Toplamda 94 oyun kullanıldığı seçimde Veysel Kocabaş 67 oy alırken, Veysel Çalış ise 25 oy aldı, iki oy ise geçersiz sayıldı.

28 No'lu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimini kazanan Veysel Kocabaş'ın listesi Nadir Kocamanoğlu, Süleyman Özgündüz, İlhan Karatekin ve Abdullah Arslan'dan oluşurken denetim kurulu üyeliklerine ise Hasan Kartaler, Yakup Bayrak ve Bekir Fakılı seçildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Kocabaş Çorum Yerel Haberler

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