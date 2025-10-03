Veteriner Tıbbi Bitkiler ve Geleneksel Tıp Kongresi Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde, İran Urmiye Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Veteriner Tıbbi Bitkiler ve Geleneksel Tıp Kongresi (2nd International Congress of Veterinary Medicinal Plants and Traditional Medicine) yoğun bir katılımla tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Urmiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmoud Rezazad Bari, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, Urmiye Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Masoud Maham'ın yanı sıra her iki üniversitenin öğretim üyeleri ile farklı fakültelerden ve diğer yükseköğretim kurumlarından akademisyenler katıldı.

"Geleneksel bilgi ile modern bilimin birleşmesi büyük katkılar sunuyor"

Açılışta konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, hayvan hastalıklarının tedavisinde ve korunmasında tıbbi bitkiler ve geleneksel uygulamaların tarih boyunca önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Günümüzde sürdürülebilir sağlık yaklaşımlarının giderek önem kazandığını belirten Çavuşoğlu, "Geleneksel bilginin modern bilimsel araştırmalarla birleşmesi dikkat çekici bir ivme kazanmıştır. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi de güçlü altyapısı ve tecrübeli akademik kadrosuyla bu alanda uluslararası tanınırlığını artırmaktadır" dedi.

"Bitkiler doğal şifa kaynağıdır"

Kongrenin ev sahibi fakülte dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş ise konuşmasında, bitkilerin antiinflamatuvar, antibakteriyel, antiviral, antikanserojen gibi pek çok olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, tarih boyunca hem insanlar hem de hayvanlar için doğal bir şifa kaynağı olarak kullanıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Aktaş, kongre kapsamında Çin, Amerika, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den 100'ün üzerinde bildirinin sunulacağını ifade ederek, gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen İran Urmiye Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimine ve kongre düzenleme kuruluna teşekkür etti.

9 ülkeden 100'ün üzerinde bildiri

İki gün süren kongrede; bitkisel ürünler ve farmakoloji, hayvan ve zoonotik patojenlere etkiler, tıbbi bitkilerde fitokimya ve biyoteknoloji, gıda bilimi, hayvan besleme ve veteriner geleneksel tıp uygulamaları gibi başlıklarda bildiriler sunuldu. Uluslararası akademik iş birliğinin güçlendiği, bilimsel bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı kongre, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. - ERZURUM