Veteriner Hekimler Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Sağlıkta Şiddet Yasası'na Dikkat Çekti

(EDİRNE) Trakya Bölge Veterinerler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çakır, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, "Bu mesleği yaparken de ülkemizde maalesef sağlık çalışanı olmamıza rağmen, sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zammı hakkından faydalandırılmadığımız gibi Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında da yine kapsam dışı bırakılmaktayız" dedi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla, Trakya Veteriner Hekimler Odası'nca Edirne'de tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Trakya Bölge Veterinerler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çakır, bir konuşma yaptı.

"İNSANLARI VETERİNER HEKİMLER KORURLAR"

Çakır, şunları söyledi:

"Veteriner Hekimler hayvan sağlığını korumanın yanında insan sağlığına da önemli katkıda bulunurlar. Dünyada 300'den fazla hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklardan, çalışmalarıyla insanları veteriner hekimler korurlar. Bu mesleği yaparken de ülkemizde maalesef sağlık çalışanı olmamıza rağmen, sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zammı hakkından faydalandırılmadığımız gibi Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında da yine kapsam dışı bırakılmaktayız. Veteriner Sağlık Grubu çalışanları görevlerini ifa ederken beşeri sağlık hizmetleri veren sağlık personeli gibi çok sık ciddi şiddet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır. Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerimize de giderek artan şiddetin önlenebilmesi için Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması esasen toplum sağlığını koruyacaktır."