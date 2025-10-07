Veteriner Hekimler, DKMP'nin 6 Kadrosuna Tepki Gösterdi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) duyurulan 240 sözleşmeli personel alımında yalnızca 6 veteriner hekim kadrosunun öngörülmesine tepki gösterdi.

TVHB tarafından yapılan yazılı açıklamada DKMP'nin açıkladığı söz konusu 6 veteriner hekim kadrosunun yetersiz olduğu ve kadroların adaletsiz şekilde belirlendiğini vurguladı. Atama bekleyen çok sayıda veteriner hekimlerin olduğunu ve bu rakamın kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklanan kadro rakamının Türkiye'nin hayvan koruma ve refahı için yetersiz bir sayı olduğu ifade edildi. Yapılan düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesi ve açıklanan 6 veteriner hekim kadrosunun artırılması gerektiği belirtildi.

TVHB, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından ilan edilen 240 sözleşmeli personel alımında yalnızca 6 veteriner hekim kadrosunun öngörülmesi derin bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Atama bekleyen binlerce veteriner hekim meslektaşımız, bu karar karşısında büyük bir umutsuzluğa sürüklendiği gibi, bu sayı, ülkemizin hayvan koruma ve refahı alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bilindiği üzere, 13 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği', DKMP'ye sahipsiz hayvanların korunması, toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi süreçlerinde kritik sorumluluklar yüklemiştir. Bu yönetmelik kapsamında DKMP ve bağlı il şube müdürlükleri, hayvan koruma faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek, hayvan bakımevleri için izin vermek, eğitimler düzenlemek ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolünü sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu düzenlemeler, DKMP'nin veteriner hekim ihtiyacını açıkça artırmakta olup, hayvan refahı ve kamu sağlığı açısından ciddi önem arz etmektedir. Ancak, DKMP'nin bu geniş sorumluluklarına rağmen yalnızca 6 veteriner hekim alımı yönetmeliğin ruhuna ve gerekliliklerine aykırı olacaktır. Sahipsiz hayvan sorunlarının çözümünde veteriner hekimler vazgeçilmez bir unsurdur. Ülkemizde artan hayvan popülasyonu, zoonotik hastalık riskleri ve hayvan koruma talepleri göz önüne alındığında, bu kadro sayısı yetersiz kalacak ve mevcut yükü daha da ağırlaştıracaktır. Atama bekleyen veteriner hekimler, mesleklerini icra etmek ve topluma katkı sağlamak için hazır beklerken, bu karar meslektaşlarımızı mağdur edecek ve hayvan koruma çalışmalarını sekteye uğrayacaktır. Yeterli veteriner hekim olmadan hayvan refahı olmaz, sözde kalır. Bu karar, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumları tarafından tekrar gözden geçirilmelidir. Sağlıklı bir şekilde veteriner hekim planlaması yapılmalıdır. Veteriner hekim kadrolarının artırılması, yönetmeliğin etkili uygulanması için zorunludur. Atama sayılarının gerçek ihtiyaçlara göre revize edilmesini, veteriner hekimlerin istihdamının önceliklendirilmesini talep ediyoruz. Hayvan hakları ve kamu sağlığı adına, bu konunun acilen ele alınması elzemdir." - ANKARA