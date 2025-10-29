Haberler

Veteriner Hekimden Uyarı: İnternetten Evcil Hayvan İlaçları Almayın

Güncelleme:
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, internetten alınan evcil hayvan ilaçlarının sağlık açısından risk taşıdığını ve reçeteye tabi ürünlerin ancak veteriner muayenesi ile reçete ile temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, vatandaşların internetten evcil hayvanları için sipariş vererek aldıkları ilaçların hem hayvanlar hem de kendileri için zararlı olabileceğini söyledi.

Veteriner hekimlerin hastayı görerek ve kriterlerine göre ilaçlarını yazdıklarını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Tabii artık gelişim, internet çağındayız. Birçok ihtiyaçlarımızı da bazen internet üzerinden hallediyoruz. Hatta patili dostlarımızın bir takım sağlık ihtiyaçlarını da aslında yanlış da olsa oradan halletmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de işlem yapan yetiştiriciler de var diyebiliriz. Tabii internetten evcil hayvanlarına bir takım ihtiyaçlarını alabilirler ama bunlar reçeteye tabi olan veya bizim 5996 sayılı yasa ve kanunlar çerçevesinde belirlenmişi olan; içerisinde antibiyotik içeren, paraziter ürünler içeren yani daha doğrusu reçeteye tabi olan ilaçların hiçbirinin zaten internetten satışı da yasaktır. Bunların uygulanması da direkt evdeki can dostlarınızın da sağlığını riske atacaktır. Özetle alınan ürünler reçeteye tabi ürünlerdir. Bu ürünleri veteriner hekim muayenehanesinde yazdığı reçete ile hastayı görerek, yaşına, kilosuna ve bir takım fiziksel kriterlerine bakarak reçeteyi düzenler. Buna binaen de hasta ile ilgili ilacı uygulamış olur" dedi.

Ergül, muayenesiz tedavi olma imkanının olmayacağını söyleyerek, "Nasıl ki muayene olmadan, bir hekime görünmeden bizim de tedavi olma şansımız yok ise internetten alınan ilaçlar ile de sağlığınızı ve patili dostlarınızın sağlığını koruyamazsınız. Bir kere burada doz ayarlaması yoktur. O hayvanın canlı kilosuna göre nasıl olduğu, ürünün gerçek mi sahte mi olduğu ki bizdeki ürünlerin hepsi bakanlığın belirlediği standartlarda olan ürünlerdir. Burada ürünün sahte olup olmadığı, yan etkilerinin neler olduğunun hiçbir şekilde güvencesi olmadan kendi evinizdeki hayvanlara da uygulamış oluyorsunuz. Tabii internetten bir takım ilaçları da alabilirler. Özellikle pet ürünleri olsun, maması olsun ya da bir takım ürünler olsun. Fakat reçeteye tabi olanları internetten alıp kullandığınızda hem kendi sağlığınızı hem de evde beslemiş olduğunuz dostunuzun sağlığını riske atmış oluyorsunuz. Geriye dönüşü de olmayan aksaklıklar çıkabiliyor. Çünkü bizde ilacın uygulayabileceğiniz dozun bir etkin tablosu vardır. Bunun üzerine geçtiğiniz zaman ilaç artık size ilaç değil zehir olarak döneceği için burada kullandığınız her ürün yanlışlık durumunda direkt sağlıklarını riske atar. Unutmayalım ki sağlık hiçbir zaman şakaya gelmez" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

