Haberler

Venezuela, Uçuşlarını Askıya Alan Havayollarına Yaptırım Uyguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela, ABD'nin askeri hareketlilik uyarısının ardından Karakas'a uçuşlarını durduran ve ültimatomuna uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı. Karara uymayan havayolları için 48 saat süre tanındı.

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından Karakas'a uçuşlarını askıya alan ve Venezuela'nın ültimatomuna rağmen uçuşlarına başlamayan aralarında 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını geçici olarak durduran havayollarına Venezuela'dan yaptırım kararı geldi. Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan Venezuela hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı. Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırdı. Ancak Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.