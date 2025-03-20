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Velilere yönelik kitap okuma yarışması tamamlandı

Velilere yönelik kitap okuma yarışması tamamlandı
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Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda velilere yönelik gerçekleştirilen 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı.

Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda velilere yönelik gerçekleştirilen 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı.

Şehit Murat Saraç İlkokulu Müdürü İsa Urhanoğlu'nun koordinatörlüğünde, okul proje kurulunca velilere yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışma sonucunda Rıdvan Düzdaş aldığı yüksek puanla birinci olarak ödülün sahibi olurken, Yasemin Düzdaş ikincilik ödülünü kazandı. Üçüncü olan Meral Aktuğ da ödülünü törenle aldı. Dereceye giren velilere ödüllerini, okul müdürü İsa Urhanoğlu takdim etti. Tören sırasında öğrenciler, anne ve babalarının mutluluğunu paylaşarak sevinç dolu anlar yaşadı.

Okul yönetimi, yarışmaya katılım sağlayan tüm velileri tebrik ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek sarf eden öğretmenlere teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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