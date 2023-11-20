Velilerden kar tatili talebi

Erzurum'da gün boyu yağan kar şehirde ve kırsalda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da gün boyu yağan kar şehirde ve kırsalda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçe de okullar tatil edilirken kar kalınlığının nerdeyse 30 santimi bulduğu Erzurum'da okulların tatil edilmemesi öğrenci velilerinin tepkisine neden oluyor.

Metroloji verilerine göre kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceği, dolayısıyla sabah saatlerinde yolların kar ve buzla kaplı hale geleceği, bunun da öğrenci servisleri başta olmak üzere ciddi sıkıntılara yol açmaması için okulların tatil edilmesi isteniyor.

Öğrenci velileri bu isteklerinin yetkililerce dikkate alınmasını da bekliyor. - ERZURUM