Veli-Der Mersin Temsilciliği'nden Eğitimde Temizlik ve Güvenlik Talepleri

(MERSİN) - Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Mersin Temsilciliği, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde okullarda temizlik, güvenlik, yemek ve temiz su sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Okul yemeği ile birlikte temiz suya erişim de tüm çocukların kamusal hakkıdır. Okullarda okul su sistemleri kurulmalıdır. Ücretsiz okul yemeği programı ve su tüm çocuklar için acilen hayata geçirilmelidir" denildi.

Veli-Der) Mersin Temsilciliği üyeleri, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Eğitimciler, "Çocuklarımız kimsenin projesi değil, ülkenin geleceğidir. Laik, demokratik, bilimsel eğitim istiyoruz" yazılı pankart açtı. Burada grup adına açıklama yapan Meral Gümüş şunları söyledi:

"Çocuklarımızın laik, kamusal, bilimsel eğitim hakkına yönelik olarak ülkemizde tarihin en büyük tahribatı yaşanmaktadır. Son genel seçim sonrası eğitim alanına ilişkin kesintisiz yeni adımlar atılıyor. Atılan her adımda kaybeden eşit, parasız, nitelikli, kamusal, bilimsel eğitim, kaybeden çocuklarımız ve geleceğimiz oluyor. Türkiye'de çocukların yüzde 45'i yoksulluk riski altındadır. TÜİK 2022 verilerine göre; üç çocuktan biri ciddi maddi yoksulluk, yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Ülkemizde 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı yaklaşık 6 milyondur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Araştırması'na göre 5 yaş altı çocuklarda bodurluk yüzde 10'a ulaşmıştır. Okul yemeğinin başarıyı arttırdığı, okul terkini azalttığı, kız çocuklarının okullaşma oranını yükselttiği, çocukları psikolojik olarak desteklediği bilimsel bir gerçektir. Okul yemekleri programları ihtiyaç temelli bir gıda desteği müdahalesi değil temel yurttaşlık hakkıdır. Okul yemeği ile birlikte temiz suya erişim de tüm çocukların kamusal hakkıdır. Okullarda okul su sistemleri kurulmalı, okulun uygun noktalarına kurulacak su sebilleri ile çocukların suya erişimi sağlanmalıdır. Ücretsiz okul yemeği programı ve su tüm çocuklar için acilen hayata geçirilmelidir.

"Çocuklar bedava iş gücü yapıldı"

Haftada bir gün okulda, 4-5 gün işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde çalıştırılan çocukların yaşadığı gerçek; okulla bağlarının kalmadığı, haftanın 6 hatta 7 günü esnek çalışma koşullarında uzun saatler çalıştırıldıkları, çocukların çalıştırılırken yaralandığı, iş cinayetlerinde yaşamlarını kaybettiği yerler haline geldi. MESEM eliyle çocuklar işletmeler için bedava iş gücü haline getirilmektedir. MESEM sonlandırılmalı, ücret olarak verilen rakamlar çocuklara burs, maddi eğitim desteği olarak verilmeli, çocukların okullara geri dönüşü sağlanmalıdır. Eğitime yeterli bütçe ayrılmamıştır ve son derece yetersiz olan MEB bütçesi enflasyon karşısında hızla erimektedir. Tasarruf gerekçesi ile okullarda temizlik, güvenlik gibi kamu hizmetlerine gerekli kadrolu, güvenceli atama yapılmamıştır. Bu hizmetler İşgücü Uyum Programı kapsamına alınarak güvencesiz, asgari ücretin altında çalıştırma olağan hale getirildi."