Veli-Der, Ara Tatilde Deprem Bölgesindeki Öğrencilerle Buluşacak

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç, "VELİ-DER, Bilgece Kültür Evi ve CHP Muratpaşa Kadın Kolları olarak; çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için ara tatilde deprem bölgesine, dayanışmayı büyütmeye gidiyoruz. Okulları dolaşıp eğitim-öğretime hazır olup olmadıklarını, eksiklikleri yerinde tespit etmeyi, çocukların sorunlarını, velilerin eğitimle ilgili kaygılarını dinlemeyi, YKS ve LGS sınavına girecek olan gençlerimizle fikir alışverişinde bulunmayı, sınavla ilgili düşüncelerini almayı ve kaygılarını dinlemeyi planlıyoruz. En önemlisi, onları unutmadığımızı, hâlâ dayanışma içerisinde olduğumuzu, hâlâ yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını, yaralarımızı dayanışma ile sarabileceğimizi hissettirmek istiyoruz" dedi.

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç, "VELİ-DER, Bilgece Kültür Evi ve CHP Muratpaşa Kadın Kolları olarak; çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için ara tatilde deprem bölgesine, dayanışmayı büyütmeye gidiyoruz. Okulları dolaşıp eğitim-öğretime hazır olup olmadıklarını, eksiklikleri yerinde tespit etmeyi, çocukların sorunlarını, velilerin eğitimle ilgili kaygılarını dinlemeyi, YKS ve LGS sınavına girecek olan gençlerimizle fikir alışverişinde bulunmayı, sınavla ilgili düşüncelerini almayı ve kaygılarını dinlemeyi planlıyoruz. En önemlisi, onları unutmadığımızı, hala dayanışma içerisinde olduğumuzu, hala yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını, yaralarımızı dayanışma ile sarabileceğimizi hissettirmek istiyoruz" dedi.

VELİ-DER Antalya Şubesi, Bilgece Kültür Evi ve CHP Muratpaşa Kadın Kolları üyelerinden oluşan bir heyet, bugün deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. VELİ-DER Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç, deprem bölgesinde yapacakları ziyaretlerin amacını şöyle açıkladı:

"SEVGİ TUĞLALARIMIZLA YENİDEN KURACAĞIZ GELECEĞİMİZİ"

"VELİ-DER, Bilgece Kültür Evi ve CHP Muratpaşa Kadın Kolları olarak; çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için ara tatilde deprem bölgesine, dayanışmayı büyütmeye gidiyoruz. Bulunduğumuz illerde deprem bölgesinden gelen çocuklarımızla, yurttaşlarımızla nasıl dayanışmayı devam ettiriyorsak bugün de ulaşamadığımız çocuklarımız ve yurttaşlarımızla yan yana gelmek için deprem bölgesine gidiyoruz. Programımızda, sanatla iyileştirmeye çalışmak adına öncelikle çocuklara ve velilere dönük tiyatro gösterisi, ahşap oyuncak yapımı, boyama ve çocukların el becerilerini geliştirecek etkinlikler var. Ayrıca VELİ-DER şubelerinden gelen oyuncak ve kitapları çocuklarla buluşturacağız. Bütün bunların yansıra, okulları dolaşıp eğitim-öğretime hazır olup olmadıklarını, eksiklikleri yerinde tespit etmeyi, çocukların sorunlarını, velilerin eğitimle ilgili kaygılarını dinlemeyi, YKS ve LGS sınavına girecek olan gençlerimizle fikir alışverişinde bulunmayı, sınavla ilgili düşüncelerini almayı ve kaygılarını dinlemeyi planlıyoruz. En önemlisi, onları unutmadığımızı, hala dayanışma içerisinde olduğumuzu, hala yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını, yaralarımızı dayanışma ile sarabileceğimizi hissettirmek istiyoruz. Yeni bir dünya yaratmak için en güzel başlangıç çocuklardır. Sevgi tuğlalarımızla yeniden kuracağız geleceğimizi. Çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için dayanışmayı büyütelim. Geleceğimizi birlikte kuralım."