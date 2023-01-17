- Vefat eden polis memuru için tören düzenlendi Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Yalabık için tören düzenlendi.

- Vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Yalabık için tören düzenlendi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde görevli Polis Memuru Emre Yalabık (32)geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yalabık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hükümet konağı önüne getirilen Yalabık'ın cenazesi için resmi tören düzenlendi. Polis Memuru Emre Yalabık'ın özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Genç polis memurumuzun ailesi, yakınları, meslektaşları, öncelikle hepimizin başı sağolsun. Maalesef Emre kardeşimizi ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız büyük. Birazdan onu ebedi aleme uğurlamak üzere Ankara'ya göndereceğiz. Biz biliyoruz ki Emre kardeşimiz şerefli emniyet teşkilatının çok şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, arkadaşları tarafından çok değer verilen, görevini layıkıyla yapmaya çalışan bir personelimizdi. Kendisi bu dünyada onurlu bir yaşam sürdü. Bize düşen görev onun arkasından bundan sonra dua etmektir. Onun ismini yaşatmaktır. Onun ailesine, onun emaneti olarak sahip çıkmaktır. İnşallah onu unutmayacağız. Hep kalbimizde yaşatacağız. Onun anılarını yaşatacağız. Ailesinin hep yanında ve yakınında olacağız, onun bir emaneti olarak. Hepimizin tekrar başı sağolsun." dedi.

Törenin sonunda İlçe Müftüsü Burhan Al tarafından dua edildi. Dua sonrası tören mangası tarafından Yalabık'ın cenazesi Ankara'ya gitmek üzere yolcu edildi.

Yalabık'ın nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi.