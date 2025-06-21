Vefarengi Topluluğu'ndan Yaşlı Kadına Anlamlı Ziyaret

Vefarengi Topluluğu'ndan Yaşlı Kadına Anlamlı Ziyaret
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Elazığ'da Vefarengi topluluğu, yalnız yaşayan Hanım Öztürk'e gıda yardımı yaparak evini temizledi. Gönüllüler, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaşlı kadının evinde bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Elazığ'da faaliyet gösteren gönüllü Vefarengi topluluğu, yalnız yaşayan Hanım Öztürk'ü evinde ziyaret etti. Ekip, yaşlı kadının evini temizleyip kendisine gıda yardımında bulundu.

Elazığ'da faaliyet gösteren bağımsız gönüllü oluşum Vefarengi topluluğu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan Hanım Öztürk'ü evinde ziyaret etti. Gönüllüler, yaşlı kadının evinin temizliğini yaparak halılarını silkeledi, sobasını kaldırdı ve dolabını düzenledi. Ziyaret sırasında çeşitli temel gıda ürünleri de teslim edildi.

Topluluğun gönüllülerinden aynı zamanda Fırat Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Deniz Arslan,"Vefarengi ailesi olarak bugün teyzemizin gönlünü fethetmeye geldik. Evi temizliyoruz, yardım ediyoruz. Yardımımız sadece ev temizleme değil aynı zamanda bir çok yardım yapıyoruz. Bu toplulukta olmaktan gurur duyuyorum. Teyzemiz da geldiğimizden dolayı mutlu oldu. Onu hep ziyaret edeceğiz" dedi.

Topluluğun kurucusu Furkan Sönmez ise yürüttükleri çalışmanın amacına değinerek," Bugün sosyal sorumluluk projeleri dahilinde Vefarengi ailesi olarak Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan bir teyzemizin evini temizlemek için buradayız. Bugünkü amacımız, yalnız başına yaşayan, fiziksel faaliyetlerinin yetemediği noktalarda biz gençler olarak, gençlik borcumuz olarak teyzemizin evini temizledik, sobasını kaldırdık ve dolabını dizeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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