Vefa Projesi ile Kemal ve Herdemcan Kaya çiftine destek

Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Projesi çerçevesinde ekipler, Kemal ve Herdemcan Kaya çiftinin talepleri üzerine ineklerini sağdı.

Erciş Kaymakamlığının yürüttüğü Vefa Projesi yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, öksüz ve yetim ailelerin yardımına koşuyor. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle ineklerini sağamayan Kemal ve Herdemcan Kaya çifti, Vefa Projesi ekibini arayarak destek istedi. Hemen harekete geçen ekipler yaşlı çiftin yaşadığı müstakil eve gelerek ahırda bulunan ineği sağıp, sütü yaşlı çifte teslim etti.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Kemal Kaya, "Eşim yaşlı ve hasta olduğu için çalışamıyor. Biz de geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Bugün rahatsız olduğu için ahırda beslediğimiz ineğimizi sağamadık. Hemen Vefa destek gurubunu arayarak destek istedik onlarda hemen gelip ineğimizi sağıp, sütü bize teslim ettiler. Erciş Kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi.

Vefa Projesi ekibinde görevli Pınar Ulubatlı, "Herdemcan ve Kemal amcamız bugün bizi aradılar. Herdemcan teyzemizin çok rahatsız olduğunu söylediler. Bizde Kaymakamımızın talimatlarıyla bazı hadliyeler alıp ekip toplandık. Yaşlı çiftimizin yaşadıkları müstakil eve gelip ahırda besledikleri ineklerini sağdık. Zor gününde olan teyzemizin bu ihtiyacını giderip sağdığımız sütü kendilerine teslim ettik" dedi. - VAN