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VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencilerini Ağırladı

VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencilerini Ağırladı
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini misafir ederek kariyer gelişimlerine katkıda bulundu. Öğrenciler, elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgi edinirken, VEDAŞ'ın SCADA ve OSOS merkezinde uygulamalı deneyim kazandı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini şirket merkezinde misafir etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini şirket merkezinde misafir etti. Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sunmak amacıyla üniversite işbirliğini sürdüren VEDAŞ, geleceğin mühendisleriyle buluşarak elektrik dağıtım sektöründeki güncel gelişmeleri paylaştı. Ziyaret sırasında öğrencilere elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgilendirmede bulunan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; "Elektrik mühendisliği, farklı sektörlerde kritik süreçleri icra eden önemli bir meslektir. Elektrik dağıtım sektörü özelinde ise, yaşamın olduğu her yerde bizler varız. Hizmet bölgemizde daha güçlü var olabilmek için güncel teknolojileri kullanır, operasyonel süreçlerimizi sürekli iyileştirmek için yatırımlar gerçekleştiririz. Tüm süreçlerimizin en değerli kaynağı ise çalışma arkadaşlarımızdır. Bu kapsamda sizlerle birlikte olmaktan, sizlerin kişisel gelişimine ve kariyer serüvenine katkı sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bugün, ofis süreçlerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki programda birlikte sahaya çıkarak saha operasyonlarımızı yerinde deneyimlemenizi planlıyoruz. Sizlerle bir araya gelme fırsatı sunduğu için fakülte yönetimine ve değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

VEDAŞ'ın SCADA ve OSOS merkezini ziyaret eden öğrencilerin dağıtım süreçlerini yerinde deneyimlemesinin faydasına değinen Van YYÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Atan, "Öğrencilerimizin elektrik dağıtım sektörüne ilişkin merak ettiklerini yerinde öğrendiği ve pratiklerini geliştirdiği oldukça verimli bir ziyaret oldu. VEDAŞ ile yaptığımız işbirliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimine de hiç kuşkusuz önemli katkılar sunuyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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