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VEDAŞ, Olumsuz Hava Şartlarına Rağmen Elektrik Hatlarını Onarıyor

VEDAŞ, Olumsuz Hava Şartlarına Rağmen Elektrik Hatlarını Onarıyor
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VEDAŞ ekipleri, kırsal alanlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için büyük bir çaba gösteriyor. Ağaç direklerini sırtlayarak yürüyen ekipler, yerel halk tarafından takdir ediliyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kırsal bölgelerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarıyor. Arazi araçlarının çıkamadığı noktalara sırtlarında ağaç direklerle yaya olarak ulaşan ekiplerin gayreti, bölge halkı tarafından da takdir ediliyor.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğüne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, kırsal bölgelerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarıyor. Fırtına nedeniyle devrilen direkleri yerinde onarmak için büyük çaba sarf eden ekipler, arazi araçlarının çıkamadığı noktalara ulaşmak için kilometrelerce yolu yürüyerek aşıyor.

Ekiplerin çalışmaları hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, enerji arzında aksama yaşanmaması için her şartta görev başında olduklarını belirterek, "Özellikle kırsal bölgelerimizde etkisini hissettiren fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle direk devrilmesi ve iletken kopmasına bağlı arızalarımız oluştu. Ekiplerimiz oluşan bu arızalara müdahale etmek için ilk andan itibaren teyakkuz halinde görev yaptılar. Arazi araçlarımız ve iş makinelerimizle bir noktaya kadar ilerleyebildik. Sonrasında ekiplerimiz ağaç direkleri ve malzemeleri sırtlanarak yaklaşık üç kilometrelik yolu yaya olarak aştı. Gerekli onarımları kısa sürede gerçekleştiren ekiplerimiz Varto ilçesi Yeşil Pınar köyüne bağlı Onbaşı mezrasını enerjilendirdi. Halkımıza sunduğumuz hizmetin sürekliliği için her şartta görev başındayız. Ekiplerimize gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü teşekkür ederim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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