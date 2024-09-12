VEDAŞ, Muş'ta elektrik şebekesini güçlendiriyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), elektrik şebekesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan elektrik şebekesini modernize eden yatırımları hayata geçirirken bir yandan da mevcut şebekenin bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Muş ilinde devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, yaz dönemi boyunca sahada aktif olarak görev aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz, ağır kış şartlarının elektrik şebekesinde oluşturduğu hasarları gidermek için yaz dönemi boyunca yoğun çaba gösterdiler. Özellikle kırsal bölgelerde mevsimin olumsuzluklarına bağlı olarak hasar gören direkleri ve diğer şebeke unsurlarını değiştirerek şebekemizi güçlendirdik. Bu çalışmalarımızı, planlamamız doğrultusunda merkez, ilçe, köy ve mezralarımızdaki trafo, pano, havai hatlar, aydınlatma tesisleri gibi şebeke unsurlarımızın tamamının bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek sürdürüyoruz" dedi.

Göçmen kuşların hatlara temas ederek zarar görmesini önlemek için de izolasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Coşar, "Şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı korumak amacıyla birçok noktada havai hatlarımızı yer altına aldık. Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini engellemek amacıyla izolasyon çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şebekemizin her noktasını karış karış gezerek kış öncesi tüm eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında yapmak zorunda olduğumuz planlı kesintilere karşı halkımızın göstermiş olduğu anlayışa da ayrıca teşekkür ederim. Tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitemizi artırmak için görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. - MUŞ