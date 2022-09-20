VEDAŞ'ın çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarına yönelik verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışma süreçlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren VEDAŞ, Hakkari'de görev yapan saha personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi. Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, "Elektrik dağıtım faaliyetleri, işyeri tehlike sınıflandırmasında çok tehlikeli iş grubu arasında yer alıyor. Verdiğimiz hizmetin kendi içerisinde barındırdığı risklere bir de Hakkari'nin sarp coğrafyasının ve çetin iklim şartlarının getirdiği riskler de eklenince iş sağlığı ve güvenliği konularına verdiğimiz önem kat be kat artıyor" dedi.

Hakkari merkez, ilçe ve köylerinde birçok projeyi eşzamanlı sürdüklerini vurgulayan Eroğuz; "Çalışmalarımız sırasında bir iş kazasının önüne geçmek için eğitim planlamamız dahilinde personelimize İSG eğitimleri veriyoruz. Eylül ayı eğitim programımız çerçevesinde beton, ağaç ve demir direklerde güvenli çalışmanın ipuçları, yüksekte çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli ortam oluşturma konularında personelimize teorik ve pratik eğitimler verdik. Sonuç olarak mevcut bilgilerin güncellendiği ve yeni bilgilerin kazanıldığı oldukça verimli bir eğitim oldu" diye konuştu. - HAKKARİ