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VEDAŞ ile Van YYÜ arasında üniversite-özel sektör işbirliği protokolü imzalandı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arasında üniversite-özel sektör güç birliği sağlamak amacıyla protokol imzalandı. İmza töreninde yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve elektrik sektörünün kazanım sağlayacağı projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında üniversite-özel sektör güç birliğinin sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini sağlamak için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan Van YYÜ ile protokol imzalayarak sürdürülebilir projeler üretmeyi hedefliyor. Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen imza töreni sırasında açıklama yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, "Özel sektörün dinamizmi ile üniversitemizin akademik birikimini birleştireceğimiz ve sonuçta da hem öğrencilerimizin hem de elektrik sektörünün kazanım sağlayacağını düşündüğümüz önemli bir protokole imza attık. Bugüne kadar VEDAŞ ile birlikte bazı projelerde paydaş olmuştuk. Bundan sonraki süreçte kentimize, ülkemize ve öğrencilerimize fayda sağlayacak çok daha başarılı projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesini önemsediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay ise "AR-GE işbirliği, işe alım, proje geliştirme, staj, sosyal sorumluluk, çalışanlarımızın lisansüstü eğitimlerine destek gibi birçok başlıkta üniversiteyle işbirliği yapacağımız bir protokol imzaladık. Şirketimizin yenilikçi ve teknoloji odaklı dönüşümüne akademik destek sağlayacağımız, öğrencilerimize özel sektör pratiklerini aktaracağımız, istihdama ve mesleki gelişime katkı sunacağımız protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Dekanımıza ve akademik kadrosuna bizlere gösterdiği teveccüh nedeniyle de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Van YYÜ ile VEDAŞ arasında gerçekleşen işbirliği protokolünün imza törenine; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, Mühendislik Fakültesi Dekan yardımcıları Doç. Dr. Raciye Meral ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Refik Taymuş, Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Atan, VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy ve VEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Kısacık katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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