VEDAŞ, Hakkari'deki Köy ve Mezra Okullarına Kışlık Elbise Hediye Etti

Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy ve mezra okullarına ziyaretlerini sürdüren VEDAŞ, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerine bağlı köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Her Mevsim Tebessüm isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında; köy ve mezra okullarını ziyaret ederek öğrencilere bot ve mont gibi kışlık elbise hediyesinde bulunuyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan ziyaretlere ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, "Yüksekova ilçemize bağlı Dağlıca köyünde, Bağdaş köyü Gedikli mezrasında ve Şemdinli ilçemize bağlı Öveç köyü Karaağaç mezrasında eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluştuk. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan küçük kardeşlerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bizleri misafir eden ve okullarının kapısını ekibimize açan kıymetli öğretmenlerimize ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Her fırsatta ziyaret ettiğimiz okullarımızda bizleri büyük bir enerjiyle karşılayan öğrencilerimize, derslerinde başarı, yaşamlarında mutluluklar dilerim" dedi. - HAKKARİ