VEDAŞ Engelli Derneklerini Ziyaret Etti

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hizmet bölgesindeki engelli derneklerini ziyaret etti.

Ziyaretler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay; "İl müdürlerimizle birlikte hizmet bölgemizdeki engelli derneklerini ve spor kulüplerini ziyaret ettik. Milli takımlara oyuncular gönderen ve hatta Avrupa'da dereceye giren sporcularımızla bu vesileyle birlikte olmaktan büyük gurur duyduk. Önümüzdeki günlerde kendileriyle farkındalık oluşturmak amacıyla bir maç yapma konusunda da sözleştik. VEDAŞ ailesi olarak engelli derneklerimizle sürekli iletişim içerisindeyiz. Bugün de bizleri misafir eden dernek başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederim" ifadesinde bulundu. - VAN